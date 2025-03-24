Эксперты раскрывают шокирующие предположения о том, что произошло с рейсом MH370 Malaysia Airlines

Тот самолёт и его пилоты. Прошло 11 лет с тех пор, как рейс 370 Malaysia Airlines отклонился от малазийского управления воздушным движением с печально известными словами: «Спокойной ночи, Малайзия, три семь ноль», когда Boeing 777 вошёл в воздушное пространство Вьетнама.
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