Эксперты раскрывают шокирующие предположения о том, что произошло с рейсом MH370 Malaysia Airlines

Тот самолёт и его пилоты. Прошло 11 лет с тех пор, как рейс 370 Malaysia Airlines отклонился от малазийского управления воздушным движением с печально известными словами: «Спокойной ночи, Малайзия, три семь ноль», когда Boeing 777 вошёл в воздушное пространство Вьетнама.