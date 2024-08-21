Что будет с ценами на АЗС после запрета экспорта бензина из России?

Эксперты рассказали, изменится ли стоимость топлива и почему цены на розничных АЗС сейчас выше, чем на заправках крупных нефтяных кампаний Стоимость топлива в России начала подниматься еще в конце мая 2024 года, и тенденция на повышение сохраняется до сих пор.