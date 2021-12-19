Житель Боковского района осужден за применение насилия к сотруднику полиции

Собранные Шолоховским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 20-летнего жителя Боковского района.
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