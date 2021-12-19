Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Помошников
    как же эти бесы быстро переобуваются. И нахрена они нам в России сдались?Оскорблявший Росс...
  • zygmund nedialkow
    Всё во власти денег.Украина планирует...
  • Вячеслав Даньшин
    РФ, должна зеркально отвечать пиндосам и не бояться топить и сбивать вражеские лодки и летательные хреновины, пытающи...Переброска истреб...

Житель Боковского района осужден за применение насилия к сотруднику полиции

Житель Боковского района осужден за применение насилия к сотруднику полиции

Собранные Шолоховским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 20-летнего жителя Боковского района.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх