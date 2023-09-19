Politiki.net Бесконечно долго можно смотреть на то, как НАТО требует от Российской Федерации свернуть все разработки передового оружия.
«Требуем прекратить любые эксперименты с оружием», - России заявлен очередной протест от НАТО
Комментарии
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Aнатолий Райков
Остолопберг,а когда Россия просит,не требует,а просит.Вот и получайте,что заслужили.Везде по миру свой нос суёте,а как по сопатке получите,на всю вселенную орёте,нам угрожают нашей безопасности.Мы не претендуем владением всем миром,но можем защищаться.Так что заглохни.https://youtu.be/iPRyWBTmMeU
ОРУЖИЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ! Посейдон, стрелы бога, кинжал, климатическое оружие.
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1 час.
Н
НС
помните мультик? Волк держит зайца за шкирку. Заяц орёт: "Только без рук!". А волк на это: "Можно и без рук!" - и отвешивает зайцу здоровенный пендель. Так и тут: "Только без Алабуги!" - орёт НАТО. Можно и без... - отвечает Россия, запуская "Искандер" с ядерным зарядом по дуркаине.
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56 мин.
Неизвестно Неизвестно
Есть такой мультик "Ловушка для Барбра". И есть в нм персонаж - взъерошеная смешная птичка. Она просто Яно вопила " Я требую. Мы требуем! " Так этот Остолопенберг очень похож на эту птичку.
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33 мин.
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