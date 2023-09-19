«Требуем прекратить любые эксперименты с оружием», - России заявлен очередной протест от НАТО

Aнатолий Райков Остолопберг,а когда Россия просит,не требует,а просит.Вот и получайте,что заслужили.Везде по миру свой нос суёте,а как по сопатке получите,на всю вселенную орёте,нам угрожают нашей безопасности.Мы не претендуем владением всем миром,но можем защищаться.Так что заглохни.https://youtu.be/iPRyWBTmMeU ОРУЖИЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ! Посейдон, стрелы бога, кинжал, климатическое оружие. YouTube

Н НС помните мультик? Волк держит зайца за шкирку. Заяц орёт: "Только без рук!". А волк на это: "Можно и без рук!" - и отвешивает зайцу здоровенный пендель. Так и тут: "Только без Алабуги!" - орёт НАТО. Можно и без... - отвечает Россия, запуская "Искандер" с ядерным зарядом по дуркаине.