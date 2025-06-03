В Казахстане построят собственную ракету сверхлегкого класса

Ракета-носитель сверхлегкого класса Electron / © Rocket Lab По словам парламентария, новая ракета, которая сможет выводить до 500 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, представляет собой наиболее реалистичный и целесообразный проект для Казахстана.
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