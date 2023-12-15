Российская компания опровергает сообщения СМИ о готовящемся запрете экспорта урана из РФ в США

Россия не приостанавливает экспорт урана в США и продолжает выполнять международные контракты. Об этом сообщила компания «Росатом», комментируя распространенную агентством Bloomberg информацию о запрете поставок российского у.
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