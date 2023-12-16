ВСУ потеряли 100 военных на краснолиманском направлении

РИАМО - 16 дек. Украинская армия потеряла 100 бойцов на краснолиманском направлении. Также ВС РФ поразили пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и орудие Д-20, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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