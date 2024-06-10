Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Обратил внимание, что пропала синхронизация телефонов с заказом. Раньше я мог дома заказать с планшета с домашним инт...За нами следят и ...
  • Silver Kont
    Их отправляют в красивых лакированых гробах, покрытых триколором лягушатников..."Заход сил НАТО ч...
  • Silver Kont
    Давненько черножопых не пиZдили и не утыкали мордами в асфальт, вот и обнаглели...Доложат лично Бас...

Чебоксарский священник привёз в зону СВО частицу мощей великомученика Георгия Победоносца

Чебоксарский священник привёз в зону СВО частицу мощей великомученика Георгия Победоносца

Священник Чебоксарской епархии по приглашению бойцов посетил зону спецоперации.Настоятель Сретенского храма в селе Чемурша протоиерей Максим Курленко вернулся из поездки в зону проведения СВО, сообщается на сайте Чувашской Митрополии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх