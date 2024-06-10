Чебоксарский священник привёз в зону СВО частицу мощей великомученика Георгия Победоносца

Священник Чебоксарской епархии по приглашению бойцов посетил зону спецоперации.Настоятель Сретенского храма в селе Чемурша протоиерей Максим Курленко вернулся из поездки в зону проведения СВО, сообщается на сайте Чувашской Митрополии.
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