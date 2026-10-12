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Татар-информ

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Певец Калимуллин поблагодарил зрителей за поддержку после сбоя света на концерте

Певец Калимуллин поблагодарил зрителей за поддержку после сбоя света на концерте

В Ульяновске во время концерта популярного певца Рафиса Калимуллина возникли неожиданные технические проблемы.

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