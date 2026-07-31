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Обман на пробах, реальные роды в кадре и тайная сестра: крутые повороты в жизни Анны Ковальчук

Обман на пробах, реальные роды в кадре и тайная сестра: крутые повороты в жизни Анны Ковальчук

На пробах в сериал, который позже станет самым продолжительным в истории российского телевидения, 22-летняя студентка Анна Ковальчук решилась на смелый обман.

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