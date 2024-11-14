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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

Степанова задела Федункив словами о ее браке с итальянцем: «Наверняка живет за ее счет»

Степанова задела Федункив словами о ее браке с итальянцем: «Наверняка живет за ее счет»

Далеко не идеальный муж? Пока многие россиянки завидуют Марине Федункив, наконец нашедшей свое счастье в браке с молодым красавцем из Италии, психолог Степанова уверяет, что ничего хорошего на самом деле в этом семействе нет! Любящая критиковать «всех и вся» Вероника не могла отказать себе в удовольствии и упустить этот лакомую тему для обсуждения.

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