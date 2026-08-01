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Василий Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников

Василий Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников

Его работы на Sotheby’s и Christie’s суммарно проданы почти на 591 миллион долларов Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников с точки зрения совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на аукционах Sotheby’s и Christie’s.

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