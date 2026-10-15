Срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года, а выборы на Украине так и не состоялись. К призывам сменить власть в Киеве присоединился Илон Маск: глава SpaceX заявил, что пришло время Зеленскому уйти, поскольку тот боится окончания войны и выборов.