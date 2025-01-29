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Циципас об Апостолосе: «Я очень хочу, чтобы он был для меня отцом, потому что из-за тенниса все немного смешалось»

Циципас об Апостолосе: «Я очень хочу, чтобы он был для меня отцом, потому что из-за тенниса все немного смешалось»

Апостолос тренировал его с начала карьеры до августа прошлого года. «Я обдумывал изменения, которые произошли в моих отношениях с отцом, который был со мной с самого начала.

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