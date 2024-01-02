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Крымское информационное агентство

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В Бахчисарайской районной больнице установлено новое операционное оборудование

В Бахчисарайской районной больнице установлено новое операционное оборудование

В ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» за счёт средств нормированного страхового запаса приобретена и введена в эксплуатацию эндоскопическая хирургическая электромеханическая система (хирургическая стойка с комплектом оборудования и инструментария для выполнения лапароскопических операций).

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