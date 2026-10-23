Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября. Это первый подобный случай за долгое время, цель гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей.
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- «Это уже русофоби...
- Не то что не арес...
- Не то что не арес...
Как можно доверять и договариваться с бандеро-америкой? Они же никогда и ничего не исполняли по всем договорам. И сейчас, вместо гум.помощи привезут бандерам вооружение.