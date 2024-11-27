РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Степы от смертельной болезни

Словно цунами обрушилась новость о страшном диагнозе на семью из Челябинской области. Казалось обычная простуда у трехлетнего Степы обернулась смертельно опасным заболеванием, которое пока удается побеждать.
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