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РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Степы от смертельной болезни

Словно цунами обрушилась новость о страшном диагнозе на семью из Челябинской области. Казалось обычная простуда у трехлетнего Степы обернулась смертельно опасным заболеванием, которое пока удается побеждать.

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