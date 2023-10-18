Тест недорогой раскладушки Tecno Phantom V Flip

Складные смартфоны до недавних пор казались многим пользователям бесполезной и дорогой игрушкой. Однако на российском рынке появилась новая модель от Tecno по цене 60 тыс рублей, что значительно дешевле других раскладушек.
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