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Грант Хилл: «Определенно есть шанс, что Джоэл Эмбиид выберет сборную США»

Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл в разговоре с инсайдером Марком Стейном подтвердил, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может сыграть за американскую сборную на Олимпиаде 2024 года в Париже.

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