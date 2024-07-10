Семейную ипотеку со ставкой 6% продлили до 2030 года

Семейная ипотека со ставкой 6% будет продлена до 2030 года по поручению президента Владимира Путина. Для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей, а для остальных регионов она равна 6 млн рублей.