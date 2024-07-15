Нельзя свистеть и издавать неприличные звуки: мигрантам расскажут, как не стоит вести себя с женщинами на Кубани

Нельзя свистеть и издавать неприличные звуки: мигрантам расскажут, как не стоит вести себя с женщинами на КубаниФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало адаптационный курс для мигрантов из Центральной Азии.
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