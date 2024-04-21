Крым ужесточает миграционную политику: запрет на 35 сфер деятельности и усиление контроля

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил об ужесточении миграционной политики в регионе. Эта мера направлена на регулирование трудовой миграции и борьбу с нелегальным пребыванием иностранных граждан на территории полуострова.
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