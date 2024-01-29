Хуахин (WTA). 1-й круг. Рахимова играет с Хибино, Шнайдер встретится с Линетт, Бадоса – с Тараруди

Камилла Рахимова играет с Нао Хибино. Сетка турнира здесь. Thailand Open Хуахин, Таиланд 29 января – 4 февраля 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Первый круг Нао Хибино (Япония) Камилла Рахимова (Россия) 6:6 Дата проведения 29 января, 10.
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