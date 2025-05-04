Индия подписывает контракт на 26 истребителей Dassault Rafale M

Приобретение новых истребителей Rafale M позволит удовлетворить неотложные потребности ВМС Индии в палубных истребителях для авианосцев до тех пор, пока на вооружение не поступит отечественный двухдвигательный палубный истребитель Индии.
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