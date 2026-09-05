Dogecoin пробил бычью фигуру: аналитики допускают рост DOGE до $1

Dogecoin демонстрирует признаки усиления восходящего движения после того, как цена подтвердила выход из модели «бычий флаг» на младших временных интервалах.
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