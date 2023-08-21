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Пентагон: Киеву нужно выполнить ряд условий, чтобы США отправили ему F-16

Пентагон: Киеву нужно выполнить ряд условий, чтобы США отправили ему F-16

В МО Соединённых Штатов Америки указали на тот факт, что Киеву необходимо привести страну в соответствие с несколькими требованиями, перед тем, как держава утвердит передачу боевых самолётов F-16.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Все только о подготовке летчиков говорят, а технический состав для обслуживания самолетов что, не надо готовить? К каждому F-16 прилагается сотни томов различных технических формуляров и регламентов. На английском языке, заметьте. И на самих самолетах вся маркировка также на англицком.... И как обслуживать самолеты после каждого вылета, не зная досконально всего этого? Как поменять какой-нить штуцер или датчик? Может там расчитывают, что это будут one-way-flights (полеты в одну сторону), самолеты не будут возвращаться, а значит техобслуживание им не потребуется?
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