Пентагон: Киеву нужно выполнить ряд условий, чтобы США отправили ему F-16

Александр Свитайло

Все только о подготовке летчиков говорят, а технический состав для обслуживания самолетов что, не надо готовить? К каждому F-16 прилагается сотни томов различных технических формуляров и регламентов. На английском языке, заметьте. И на самих самолетах вся маркировка также на англицком.... И как обслуживать самолеты после каждого вылета, не зная досконально всего этого? Как поменять какой-нить штуцер или датчик? Может там расчитывают, что это будут one-way-flights (полеты в одну сторону), самолеты не будут возвращаться, а значит техобслуживание им не потребуется?