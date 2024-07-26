Север Столицы
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Север Столицы

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Ракушки из Сочи стали серёжками

Ракушки из Сочи стали серёжками

Геодезист из Войковского создаёт украшения из природных материалов, которые привозит из путешествий Десять лет назад геодезист из Войковского района Елена Ковалёва стала создавать необычные украшения из природных материалов — отполированных морем деревяшек, ракушек, камней.

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