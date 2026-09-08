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Урожай по графику: в России снижаются оптовые цены на картофель и томаты

Урожай по графику: в России снижаются оптовые цены на картофель и томаты

Осенний сбор урожая в РФ идет практически в том же ритме, что и в минувшем году, невзирая на сложные метеоусловия на старте сезона.

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