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Тульские новости

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Подразделениями ПВО России уничтожен украинский беспилотник

Подразделениями ПВО России уничтожен украинский беспилотник

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника, пострадавших и повреждений нет. Ранее был сбит еще один дрон, опасность атаки отменена.

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