Дрозденко рассказал, станут ли города Мурино и Бугры частью Петербурга

ВСЕВОЛОЖСК, 23 декабря, ФедералПресс. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время прямой линии сообщил, что в ближайшее время не планируется присоединять города Мурино и Бугры к Петербургу.
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