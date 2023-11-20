МИД назвал фиговым листом попытки Британии оформить возвращение активов России

Попытки Великобритании на бумаге формализовать условия возвращения арестованных российских активов являются фиговым листом, который прикрывает откровенный грабёж, заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
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