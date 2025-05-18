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Рубио не стал осуждать решение властей Израиля расширить военную операцию в Газе

Рубио не стал осуждать решение властей Израиля расширить военную операцию в Газе

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио, давший интервью телевизионному каналу CBS News, не стал осуждать решение израильских властей расширить военную операцию в секторе Газа.

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