Сезон "хоа-хоа-хоа": смогут ли "Сумерки" обогнать "Человека-паука"

Х/ф "Сумерки", реж. Кэтрин Хардвик, 2008 В российских кинотеатрах скоро состоится перевыпуск вампирской саги "Сумерки", однако вряд ли она сможет обогнать по популярности нового "Человека-паука".
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