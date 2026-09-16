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Сезон "хоа-хоа-хоа": смогут ли "Сумерки" обогнать "Человека-паука"

Сезон "хоа-хоа-хоа": смогут ли "Сумерки" обогнать "Человека-паука"

Х/ф "Сумерки", реж. Кэтрин Хардвик, 2008 В российских кинотеатрах скоро состоится перевыпуск вампирской саги "Сумерки", однако вряд ли она сможет обогнать по популярности нового "Человека-паука".

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