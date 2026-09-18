Фестиваль «Колос» пройдет в Салехарде 19 сентября

В Салехарде 19 сентября с 12:00 до 15:00 в Городском саду пройдет фестиваль «Колос» (0+). Об этом сообщила администрация города в канале МАКС.
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