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Красный Север

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Фестиваль «Колос» пройдет в Салехарде 19 сентября

Фестиваль «Колос» пройдет в Салехарде 19 сентября

В Салехарде 19 сентября с 12:00 до 15:00 в Городском саду пройдет фестиваль «Колос» (0+). Об этом сообщила администрация города в канале МАКС.

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