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Мировое обозрение

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Эксперты «Ночи выборов» обсудили образ будущего России

Эксперты «Ночи выборов» обсудили образ будущего России

Выборы 2026 года становятся «точкой сборки» представлений о будущем России. К такому выводу пришли участники экспертной дискуссии «Смыслы будущего», состоявшейся в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов.

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