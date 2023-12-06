Дождь ожидается в среду в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Днем в среду, 6 декабря, жители Уссурийска станут свидетелями нетипичного для декабря явления. Смещающиеся фронтальные разделы амурского циклона принесут осадки в виде дождя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.
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