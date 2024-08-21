Депутаты предложили лишать мигрантов гражданства РФ за домогательства

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Новый законопроект подготовлен для внесения в Госдуму. Депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" предложили лишать мигрантов российского гражданства за преступления, связанные с любыми насильственными действиями сексуального характера.
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