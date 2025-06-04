Жительница Южного Урала, уговаривавшая односельчанина утопить ее 12-летнюю дочь, пыталась выйти из СИЗО

Кизильчанка, задержанная за подстрекательство к убийству школьницы, осталась за решеткой. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 4 июня, областной суд рассмотрел жалобу стороны защиты о несогласии с заключением под стражу жительницы Кизильского района.
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