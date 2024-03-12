Найдено архивное фото, откуда было прифотошоплено лицо принцессы Уэльской ...

на данный семейный снимок ко Дню матери 2024 года В сети его уже окрестили «Фото мертвых людей» Почему мертвых?Да потому что оно было подвергнуто редактированию не только с помощью вездесущего фотошопа, но и новомодной нейросети.
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