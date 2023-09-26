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«Ювентус» рассматривает Хейбьерга и Кефрена Тюрама на замену Погба

«Ювентус» рассматривает Хейбьерга и Кефрена Тюрама на замену Погба

«Ювентусу» по-прежнему интересен Пьер-Эмиль Хейбьерг. Туринцы обсуждали трансфер центрального хавбека «Тоттенхэма» минувшим летом, когда был вариант выменять его на Артура, который в итоге перешел в аренду в «Фиорентину».

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