Борщевик на соседнем участке: куда обращаться и что делать

Борщевик на соседнем участке способен стать проблемой для всей округи. Семена легко разносятся ветром, растение быстро занимает новые территории, его сок вызывает тяжелые ожоги кожи под воздействием солнечного света.
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