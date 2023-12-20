Демократы и республиканцы в Сенате США опубликовали совместное заявление о переносе обсуждения помощи Украине на 2024 год

Вопрос об оказании помощи Украине будет обсуждаться в Сенате США уже в следующем году. Соответствующее совместное заявление приняли представители демократической и республиканской партий в верхней палате конгресса.
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