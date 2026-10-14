Во время выступления мэра Киева о ситуации в энергетике в Раде погас свет Киевский градоначальник Виталий Кличко, выступая перед украинскими нардепами, раскритиковал руководство страны, которое неспособно защитить столичные энергетические объекты от российских ударов.