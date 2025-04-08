FT: инвестиционные обязательства компаний по вложениям в США составили $1,9 трлн

Общий объем инвестиционных обязательств частных и зарубежных компаний по размещению капитала в экономике США с начала президентского срока Дональда Трампа составил $1,9 трлн, подсчитала газета Financial Times.
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