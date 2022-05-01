Временные автобусные маршруты запустят в родительский день в Алматы

3 мая в Алматы запустят несколько временных автобусных маршрутов. Это будет сделано в связи с тем, что на этот день в 2022 году выпадает Родительский день, передает NUR.
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