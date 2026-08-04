UFC заработал 1 млрд долларов от рекламы турнира в Белом доме

Американская компания TKO Group Holdings (TKO, материнская компания лиги UFC) заявила, что мероприятие UFC Freedom 250, которое прошло 14 июня на территории Белого дома в США, принесло ей $1 млрд от рекламы и 25 новых маркетинговых партнеров.
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