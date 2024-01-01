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Работы по утечке на тепломагистрали в Новых Химках закончат до конца 1 января

Работы по утечке на тепломагистрали в Новых Химках закончат до конца 1 января

Утечка на теплотрассе на улице Бабакина в городском округе Химки привела к временной остановке работы районной тепловой станции (РТС) 240, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей новых микрорайонов.

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