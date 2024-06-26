Какой напиток самый вредный для печени (после алкоголя): ответ может вас удивить

Многие употребляют этот напиток ежедневно, даже не догадываясь о последствиях. Вполне очевидно, что, поскольку печень фильтрует токсины в нашем теле, необходимо поддерживать здоровье этого важного органа.
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