Аналитики выяснили, насколько петербуржцы оценивают эффективность использования искусственного интеллекта в работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Переведу. Балбесы, которые свято уверены в непогрешимости кем то составленного алгоритма, который то ли проверялся и обкатывался, Толи нет? Они выдают результат с неясной достоверностью. А те кто больше доверяют СВОИМ знаниям и мозгам перепроверяют результат ... И им ИИ только "путается под ногами" и толку от него ... Зеро?)) я верно интерпретировал? Данную статью?