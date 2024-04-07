Эксперт Дюкарев рассказал о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

ТАСС/Егор Алеев Директор ООО "МЭКА" и судебный эксперт Олег Дюкарев рассказал РЕН ТВ о том, что при строительстве дамбы в Орске были допущены ошибки, причем, не только в процессе возведения, но и в смете.
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