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Эксперт Дюкарев рассказал о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

Эксперт Дюкарев рассказал о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

ТАСС/Егор Алеев Директор ООО "МЭКА" и судебный эксперт Олег Дюкарев рассказал РЕН ТВ о том, что при строительстве дамбы в Орске были допущены ошибки, причем, не только в процессе возведения, но и в смете.

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